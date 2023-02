Traffico Roma del 26-02-2023 ore 16:30 (Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale rimossi anche gli incidenti segnalati in precedenza in largo Giovanni XXIII è in Viale dei Romanisti in pieno svolgimento una manifestazione con corteo partito da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza Madonna di Loreto itinerario dei manifestanti via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus di zona per la quarta domenica ecologica blocco per i veicoli più inquinanti nella fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale rimossi anche gli incidenti segnalati in precedenza in largo Giovanni XXIII è in Viale deinisti in pieno svolgimento una manifestazione con corteo partito da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza Madonna di Loreto itinerario dei manifestanti via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali possibili chiusure e deviazioni anche per le linee bus di zona per la quarta domenica ecologica blocco per i veicoli più inquinanti nella fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - astralmobilita : ???? #A24 #RomaTeramo #incidente su rampa di uscita #Tivoli ? traffico proveniente da #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Cassia, #incidente e traffico rallentato altezza via Collegiove - mirabartoli : @AniiiiAma lo sai com’è fatta roma col traffico - astralmobilita : ?????? #Roma #Manifestazione Comunità #Ucraina ?? corteo dalle 15.00 alle 19:00 da #PiazzadellaRepubblica a… -