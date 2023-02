Traffico Roma del 26-02-2023 ore 14:30 (Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione permangono disagi sulla tangenziale è causa di incidente avvenuto questa mattina in prossimità dell’uscita di via Tiburtina siamo all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna la strada rimane chiusa in direzione San Giovanni Traffico in coda a partire dall’uscita di via Salaria sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra l’uscita per viale della Serenissima è l’ingresso per la tangenziale sulla Flaminia si sta in coda tra Grotte rosse ai piedi due punti in direzioni centro dopo la rimozione di un incidente un incidente rallenta il Traffico in bici in Viale dei Romanisti all’altezza di via Giovanni Camillo peresio manifestazione di oggi dalle 15 con corteo che partirà da Piazza della Repubblica a fino a raggiungere via dei Fori Imperiali all’altezza ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione permangono disagi sulla tangenziale è causa di incidente avvenuto questa mattina in prossimità dell’uscita di via Tiburtina siamo all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna la strada rimane chiusa in direzione San Giovanniin coda a partire dall’uscita di via Salaria sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra l’uscita per viale della Serenissima è l’ingresso per la tangenziale sulla Flaminia si sta in coda tra Grotte rosse ai piedi due punti in direzioni centro dopo la rimozione di un incidente un incidente rallenta ilin bici in Viale deinisti all’altezza di via Giovanni Camillo peresio manifestazione di oggi dalle 15 con corteo che partirà da Piazza della Repubblica a fino a raggiungere via dei Fori Imperiali all’altezza ...

