Traffico Roma del 26-02-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto non cambia la situazione sulla tangenziale est dove a causa di un incidente avvenuto in prossimità dell’uscita di via Tiburtina all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna la strada rimane chiusa in direzione San Giovanni Il personale è al lavoro per rimuovere il sinistro e ripristinare la normale viabilitàin coda a partire dalla rampa di uscita per via delle Valli sulla Flaminianordin coda per lavori tra Grottarossa e due punti in direzione del centro poco ilpresente in città ae ricordiamo la domenica ecologica con il blocco per i veicoli più inquinanti fino alle ore 11:30 per poi riprendere dalle 16:30 alle 20:30 manifestazione oggi dalle ore 15 con il corteo che partirà da Piazza ...