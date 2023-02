Traffico Roma del 26-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023) LuceverdeBentornati all’ascolto aNord incidente sulla via Flaminia all’altezza del centro Euclide attualmente chiuso l’ingresso del tunnel per tordi Quinto via due ponti in direzione del centro E permangono i disagi sulla tangenziale est è chiusa per incidente all’interno della galleria in prossimità dell’uscita per via Tiburtina in direzione San Giovanni ripercussioni delcon la coda partire da svincolo per via Nomentana non molto ilpresente sulla rete viale della città metropolitana dii pochi gli spostamenti dovuti anche alla domenica ecologica vietata all’interno della nuova fascia verde la circolazione dei mezzi privati in due diverse fasce orarie Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste delle deroghe come ad esempio per ...