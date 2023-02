Traffico Roma del 26-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto ancora disagi sulla tangenziale est chiusa per incidente all’interno della galleria e nei prossimi t’ha dell’uscita per via Tiburtina direzione San Giovanni ripercussioni sulconcludi a partire dallo svincolo per via Nomentana aNord altro incidente questa volta in via Flaminia la polizia locale segna la strada temporaneamente chiusa in prossimità del tunnel all’altezza del centro Euclide Invece per quanto riguarda il resto delnella capitale pochi gli spostamenti al momento anche per la domenica ecologica vietata all’interno della nuova fascia verde la circolazione dei mezzi privati nel due diverse fasce orarie dalle 7 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste delle deroghe come d’esempio per le auto Euro 6 benzina per quelle ...