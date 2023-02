Traffico Roma del 26-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto attenzione sulla tangenziale è chiuso il tunnel in direzione San Giovanni a causa di un incidente avvenuto in prossimità dell’uscita per via Tiburtina a partire dallo svincolo per via Nomentana al momento non risultano problemi alla circolazione sul resto delle strade della capitale pochi gli spostamenti in programma oggi la quarta e penultima domenica ecologica vita all’interno della nuova fascia verde la circolazione dei mezzi privati in due diverse fasce orarie Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste delle deroghe come ad esempio per le auto Euro 6 benzina per quelle elettriche ibride a GPL e metano benzina più GPL o metano appartenenti alla classe Euro 3 e successive Per me invece le auto a benzina fino ad euro 5 e le auto diesel fino anche ad euro 6 e prima di ...