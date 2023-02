Tottenham | Stellini | «Vittoria per Conte | sul ritorno…»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole di Cristian, vice allenatore di Antonioal, dopo il successo contro il Chelsea Cristianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ladelper 2-0 contro il Chelsea. PAROLE – «Vogliamo dedicare questaai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa. L’arbitro ha avuto bisogno di tempo per rendersi conto della dinamica dei fatti, si è preso quello che serviva e poi ha deciso. Le condizioni di? Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo quando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il ottiene altri tre punti chiave per la qualificazione in Champions League superando per 2 - 0 il Chelsea in casa. Dopo la partita Cristian ha così commentato il successo: "Vogliamo ..."

Anche se è in Italia per recuperare dalla recente operazione alla cistifellea, l'ex tecnico di Inter e Juve tiene il fiato sul collo al suo vice Stellini, alla vigilia dell'incrocio di Premier con il ...Derby di Londra in Premier League con il Tottenham che ospita il Chelsea, le probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming.