Tottenham-Chelsea, Stellini: “Dedichiamo la vittoria ai tifosi. Conte? Dovrebbe tornare in settimana” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa. L’arbitro ha avuto bisogno di tempo per rendersi conto della dinamica dei fatti, si è preso quello che serviva e poi ha deciso. Conte? Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo quando”. Lo ha detto a Sky Sport il vice allenatore del Tottenham Cristian Stellini dopo la bella vittoria sul Chelsea per 2-0. Si tratta della quarta vittoria su quattro per il tecnico degli Spurs, che sta interpretando al meglio i concetti di Antonio ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) “questaai nostri, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa. L’arbitro ha avuto bisogno di tempo per rendersi conto della dinamica dei fatti, si è preso quello che serviva e poi ha deciso.? Abbiamo la sensazione che possaquesta, anche se non sappiamo quando”. Lo ha detto a Sky Sport il vice allenatore delCristiandopo la bellasulper 2-0. Si tratta della quartasu quattro per il tecnico degli Spurs, che sta interpretando al meglio i concetti di Antonio ...

