Torta salata con ricotta | melanzane e zucchine

La ricetta di oggi è una deliziosa Torta rustica. Non ha niente di dietetico, ma chi l'ha detto che si debba stare sempre a dieta, mica siamo degli eremiti votati alla rinuncia. A dire il vero questa versione che trovate spiegata sotto è leggermente light, se la possiamo definire in questo modo: la pancetta fritta con la cipolla è qui sostituita con del semplice prosciutto cotto. Vediamo come si prepara questa delizia. Gli ingredienti che ci servono una zucchina una melanzana 60 grammi di parmigiano 150 gr di prosciutto cotto due uova 400 gr di ricotta 200 gr di scamorza a fettine sale e pepe burro e farina per la teglia un tuorlo più un cucchiaio di latte per spennellare e un cucchiaio di parmigiano due rotoli di pasta sfoglia rotonda (oppure se volete farla voi troverete la mia ricetta a piè pagina) La preparazione Sarebbe bene friggere le verdure ...

