Torre Anniunziata | trovato cadavere in mare con cappio al collo

(Di domenica 26 febbraio 2023). Macabro ritrovamento aAnnunziata, in provincia di Napoli. Ilinfatti ha restituito ildi un uomo di un’età che si aggira tra i 35 e i 40 anni. Alcuni pescatori hanno notato il corpo inmentre si trovavano nella zona nota come delle Sette Scogliere. Una volta ... TAG24.

Torre Anniunziata cadavere mare Tag24

Giallo a Torre Annunziata: trovato in mare un cadavere con una corda al collo TGCOM

A Torre Annunziata trovato cadavere in mare con una corda al collo Fanpage.it

Giallo a Torre Annunziata: pescato in mare cadavere con una corda alla gola attaccata a una pietra Virgilio

Il boom delle multe a Torre Annunziata, incassato mezzo milione di ... Metropolisweb

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...LA STAZIONE “BAYARD” DELLA FERROVIA NAPOLI-PORTICI, LA PROMOZIONE TURISTICA INDISPENSABILE PER LO SVILUPPO. E il PNRR viene sciupato in progetti ...