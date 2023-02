Toronto, infortunio Insigne: l’ex Napoli ha dovuto lasciare il campo (Di domenica 26 febbraio 2023) È ripartita la Major Soccer League. Stanotte, alle ore 1:30 (ora italiana), è andata in scena la prima giornata stagionale. All’Audi Field di Washington, il DC United ha ospitato il Toronto dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Esordio abbastanza amaro per la formazione canadese, che prima ha recuperato lo svantaggio inziale portandosi avanti di due reti, ma poi nei minuti finali la formazione di casa si è imposta sul punteggio di 3-2. Toronto, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne in lacrime: probabile stop di due mesi Insigne, infortunio con il Toronto Amaro, è anche la prima gara stagionale con la maglia del Toronto per l’ex capitano del ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) È ripartita la Major Soccer League. Stanotte, alle ore 1:30 (ora italiana), è andata in scena la prima giornata stagionale. All’Audi Field di Washington, il DC United ha ospitato ildelcapitano delLorenzo. Esordio abbastanza amaro per la formazione canadese, che prima ha recuperato lo svantaggio inziale portandosi avanti di due reti, ma poi nei minuti finali la formazione di casa si è imposta sul punteggio di 3-2.capitano delLorenzoin lacrime: probabile stop di due mesicon ilAmaro, è anche la prima gara stagionale con la maglia delpercapitano del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Toronto, infortunio muscolare per Insigne: l’ex azzurro rischia 2 mesi… - Lucavad72 : RT @Spazio_Napoli: ?? Infortunio per Lorenzo #Insigne in DC United-Toronto FC, prima giornata del nuovo campionato di #MLS ?? L'ex capitano… - Fprime86 : RT @CorSport: ?? Bruttissimo infortunio per #Inisgne L'ex capitano del #Napoli esce in lacrime #Toronto #MLS #CorrieredelloSport https:… - salvione : Insigne choc: infortunio col Toronto, l'ex Napoli esce in lacrime - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Toronto, brutto infortunio per #Insigne: le condizioni -