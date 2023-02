(Di domenica 26 febbraio 2023) Basta poco, davvero poco, per accendere tutta la passione del popolo del Toro. Basta un allenamento a porte aperte in una mattina di un giorno...

c'è il derby contro la Juventus alle porte, una partita che rischia di diventare fondamentale per la corsa al settimo posto: in caso di sconfitta diventerebbe quasi irraggiungibile. Per fare ...Ci sarà tempo per pensare ai risultati dell'Inter in Coppa Italia:l'obiettivo deve essere mantenere quel settimo posto in classifica appena conquistato.

Toromania: ora meritatevelo tutto questo amore | Serie A Calciomercato.com

Toromania: l'ha vinta Juric. Ora il 7° posto va mantenuto, poi... forza ... Calciomercato.com

Toromania: Juric, stavolta le scuse non reggono. Contro la ... Calciomercato.com

Toromania: tenere Lukic per non perdere anche Juric. Cairo dimostri ... Calciomercato.com

Toromania: dov'è finito il vero Vlasic | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Quella contro la Cremonese era una partita da vincere, senza se e senza ma. Ora c’è il derby contro la Juventus alle porte, una partita che rischia di diventare fondamentale per la corsa al settimo ...