Torna il maltempo | ma non risolverà la crisi idrica | il governo è preoccupato

(Di domenica 26 febbraio 2023) La settimana che comincerà domani, lunedì 27 febbraio, sarà caratterizzata dalal Centro-Sud, con piogge e neve. Per il Nord invece, si prospetta una settimana ancora fredda, ma senza precipitazioni. Secondo ilmeteo.it, potrebbe piovere solo tra mercoledì e giovedì. Le piogge di questo inverno non sono bastate a ridurre l’allarme siccità, soprattutto nel Nord L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacenzaseraR : Torna la neve sul #Penice e sui rilievi di #Piacenza. Farà ancora freddo - Come previsto l’ondata di freddo e malte… - news24_city : Torna il maltempo sulla BAT, scatta l’allerta gialla - news24_city : Torna il maltempo sulla BAT, scatta l’allerta gialla - news24_city : Torna il maltempo sulla BAT, scatta l’allerta gialla - news24_city : Torna il maltempo sulla BAT, scatta l’allerta gialla -

... tempo di derby, segui Bakery Piacenza - Fiorenzuola LIVE dalle 18.00 Successivosul Piacentino: disagi a causa del forte vento, in alcune zonela neveLa classifica: Ultimi Articoli Primarie PD: in provincia di Rimini alle 13 hanno votato quasi 4000 persone nonostante ilIlnon ferma i mille dell'11° Gran Premio Città di Misano ...

Via l'alta pressione dall'Italia, torna il maltempo AGI - Agenzia Italia

Torna il maltempo: temperature in picchiata, neve a bassa quota La Pressa

Torna il maltempo: scatta l'allerta meteo CasertaNews

Torna il maltempo in Sardegna: piogge e freddo per tutto il weekend Cagliaripad.it

Isole Eolie, torna il maltempo: collegamenti di nuovo a rischio Giornale di Sicilia

Il maltempo è tornato a fare danni in Italia: fari puntati sulla provincia di Alessandria, dove a creare disagi sono le forti raffiche di vento.Torna l'inverno: piogge in gran parte d’Italia, venti intensi, neve sulle Alpi occidentali, in Appennino, a bassa quota al Nord. Maltempo invernale anche a inizio settimana ...