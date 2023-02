Torna il 9 e il 10 marzo all’Universita? La Sapienza di Roma il campus di formazione organizzato da 27esima Ora e iO Donna. Prevede workshop, incontri individuali, inchieste live e dibattiti; e? gratuito e aperto a tutte e a tutti. Vi aspettiamo! (Di domenica 26 febbraio 2023) Obiettivo 5. Cosi? e? numerato, nell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, uno dei gol piu? essenziali: «Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze». E noi vogliamo fare la nostra parte: per il secondo anno, Corriere della Sera, La 27esima Ora, iO Donna, Le contemporanee (un media civico e un acceleratore di iniziative pubbliche) e l’Universita? La Sapienza organizzano un campus esperienziale – intergenere e intergenerazionale – che Prevede inchieste live, workshop, dibattiti e sessioni one to one (incontri individuali con tutor e coach per parlare “a tu per tu” di progetti e scelte da intraprendere). La statua della Minerva, ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 febbraio 2023) Obiettivo 5. Cosi? e? numerato, nell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, uno dei gol piu? essenziali: «Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione dile donne e le ragazze». E noi vogliamo fare la nostra parte: per il secondo anno, Corriere della Sera, LaOra, iO, Le contemporanee (un media civico e un acceleratore di iniziative pubbliche) e l’Universita? Laorganizzano unesperienziale – intergenere e intergenerazionale – chee sessioni one to one (con tutor e coach per parlare “a tu per tu” di progetti e scelte da intraprendere). La statua della Minerva, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCultura : RT @La_Lettura: Libri per i più piccoli. Su «la Lettura» oggi in edicola e nell’App, uno speciale sulla letteratura per ragazzi con un focu… - La_Lettura : Libri per i più piccoli. Su «la Lettura» oggi in edicola e nell’App, uno speciale sulla letteratura per ragazzi con… - MMastrantuono : RT @ilvit02: Finalmente torna #IlCommissarioRicciardi! Con la seconda stagione, ci immergiamo di nuovo nella meravigliosa #Napoli degli an… - ilperiodo : INTERNATIONAL STREET FOOD TORNA A GRANDE RICHIESTA: PRIMA TAPPA A ROMA DAL 3 AL 5 AL MARZO 2023 (piazza San Giovann… - Francy_25 : RT @fictionmediaset: #BuongiornoMamma2 torna su #Canale5 martedì e venerdì. Appuntamento 28 febbraio e 3 marzo: 3a e 4a puntata. #RaoulBova… -