Torna di moda il trend floreale nella stagione primavera-estate 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) La primavera deve ancora arrivare, ma sulle passerelle sembrano essere già sbocciati i fiori di questa stagione. La maggior parte degli stilisti ha infatti proposto il trend floreale per questa stagione primavera-estate 2023. Torna di moda il trend floreale I temi floreali sono sempre stati un must have della primavera, perché ricordano la stagione in cui sbocciano. La moda vuole riprodurre questo rifiorire delle piante attraverso una serie di abiti a prevalenza floreale. Quest'anno i fiori sembrano letteralmente "uscire fuori dai vestiti" grazie ad un particolare effetto 3D. È necessario menzionare i vestiti con ...

