Torino, occhi su Bonfanti: il gioiello scuola Inter che fa sperare il Modena (Di domenica 26 febbraio 2023) 20 anni, 22 presenze e sei gol in questa stagione di Serie B. Nicholas Bonfanti è uno dei giovani attaccanti che stanno facendo meglio... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) 20 anni, 22 presenze e sei gol in questa stagione di Serie B. Nicholasè uno dei giovani attaccanti che stanno facendo meglio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, occhi su Bonfanti: il gioiello scuola Inter che fa sperare il Modena: 20 anni, 22 presenze e sei gol in que… - Stefanialove_of : Torino è piena di magia come molti già sanno, ma la magia non è sempre buona 'magia nera', quindi quando guardate… - cmdotcom : #Torino, occhi su #Bonfanti: il gioiello scuola #Inter che fa sperare il #Modena - Van3ss4V : @apijaergelato_ che figura di m aò meno male che ci siamo riscattati con torino agli occhi del mondo ?? - lisadagliocchib : RT @Gigithebeast1: Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è… -