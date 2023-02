Topi morti fra il latte e la ricotta e veleno in cucina: chiesto il processo per i titolari del "caseificio dell'orrore" (Di domenica 26 febbraio 2023) A giudizio con l'accusa di avere gestito un vero e proprio caseificio dell'orrore con i prodotti che venivano preparati fra i Topi morti e il veleno. Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto il rinvio a giudizio di Antonino... Leggi su today (Di domenica 26 febbraio 2023) A giudizio con l'accusa di avere gestito un vero e propriocon i prodotti che venivano preparati fra ie il. Il pubblico ministero Gloria Andreoli hail rinvio a giudizio di Antonino...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RotaruCris : RT @romatoday: Topi morti fra il latte e la ricotta e veleno in cucina: chiesto il processo per i titolari del 'caseificio dell'orrore' htt… - Today_it : Topi morti fra il latte e la ricotta e veleno in cucina: chiesto il processo per i titolari del 'caseificio dell'or… - romatoday : Topi morti fra il latte e la ricotta e veleno in cucina: chiesto il processo per i titolari del 'caseificio dell'or… - PalermoToday : Topi morti fra il latte e la ricotta e veleno in cucina: chiesto il processo per i titolari del 'caseificio dell'or… - ag_notizie : Topi morti fra il latte e la ricotta e veleno in cucina: chiesto processo per i titolari del 'caseificio dell'orror… -