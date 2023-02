TOP10 SETTIMANA | FIORI SOPRA L’INFERNO | IL NAPOLI E TALE E QUALE SANREMO IN VETTA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 26 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 19 a sabato 25 febbraio 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai14.717.000 #2 Canale 5 Eintracht-4.295.000 #3 Rai14.185.000 #4 Rai1 Che Dio Ci Aiuti (gi) 4.084.000 #5 Rai1 Che Dio Ci Aiuti (ma) 3.978.000 #6 Rai1 The Voice Senior 3.897.000 #7 Rai1 Resta Con Me 3.752.000 #8 Canale 5 Michelle Impossible & Friends 2.824.000 #9 Canale 5 Grande Fratello Vip (gi) 2.759.000 #10 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.709.000