Tir precipita dal viadotto e scoppia l' inferno sulla A1

(Di domenica 26 febbraio 2023)dale prende fuoco. Disastro sull'autostrada A1, nei pressi delMarinella, dove un tir prima ha sbandato poi è finito giù dal ponte: il conducente del mezzo pesante è morto nell'impatto. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, sono intervenuti alle 7.15 di questa mattina nel comune di Calenzano,SP 107, per l'incendio esploso immediatamente. Il mezzo èto dal tratto autostradale A1, all'altezza del km 274. I pompieri, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo e il semirimorchio, carico di frutta e verdure. Resta bloccata la viabilitàSP 107 nei pressi delMarinella

Il, con annesso semirimorchio carico di frutta e verdure, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme al momento dell'impatto da diversi metri di altezza. Per il conducente del veicolo, la cui ...

Spaventoso incidente questa mattina sull'autostrada A1 al chilometro 274, all'altezza di Calenzano (Firenze). Un tir dopo aver perso il controllo ha sbandato paurosamente precipitando dal viadotto Mar ...