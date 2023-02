Tir precipita dal viadotto dell’autostrada A1 | muore camionista campano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUndi Nocera Inferiore (Salerno) è la vittima di un terribile incidente stradale sull’A/1 in Toscana dove domenica mattina il Tir che guidava ha sbandato su un, ha abbattuto le barriere laterali, èto nel vuoto per una ventina metri e ha preso fuoco. L’uomo è morto imprigionato nella cabina di guida. Aveva 55 anni, era sposato e aveva un figlio, lavorava per conto di una ditta di trasporti. L’autoarticolato, motrice più rimorchio di 18 metri, portava un carico di frutta e verdura ai mercati del nord. L’incidente c’è stato al km 274, sulMarinella. Chiuso subito per i soccorsi il tratto della carreggiata nord fra Calenzano e Barberino. Il traffico diretto dal Sud al Nord dell’Italia è stato deviato prima sulla viabilità ordinaria, poi sulla carreggiata ...