Tir fuori strada, conducente morto: chiuso il tratto A1 tra Calenzano e Barberino (Di domenica 26 febbraio 2023) chiuso il tratto dell'A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, a causa di un incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 274. Un Tir, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. A seguito dell'incidente il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto. Lo riferisce Autostrade per l'Italia. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade che regista 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

