Thiago Motta: «Godiamoci questa vittoria! Fatta grandissima partita»

Thiago Motta ha parlato nel post-partita di Bologna-Inter, match terminato con il punteggio di 1-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

SIMBIOSI – Queste le parole di Thiago Motta: «La simbiosi che esiste fra la gente e la squadra è fantastica. Vedere che rimangono con la pioggia per cantare con i ragazzi che hanno fatto una buonissima prestazione. Abbiamo giocato bene, abbiamo attaccato ed avuto equilibrio che ci vuole contro una squadra come l'Inter. In difesa non gli abbiamo permesso di creare superiorità. Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Tutto il gruppo è in un momento buono, raccoglie il lavoro quotidiano. Si stanno impegnando al massimo, anche con il sorriso ed entusiasmo. Dobbiamo sfruttare il nostro momento e fare delle partite come oggi. Con grande ...

