The Flash 9, le foto del series finale ci mostrano un ritorno e l'arrivo di un atteso villain [SPOILER] (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano le prime immagini dal series finale della nona stagione di The Flash, e si portano dietro un ritorno e il debutto di un atteso villain. The Flash 9 è appena iniziato, ma finirà in un batter d'occhio, portando a conclusione uno degli ultimi baluardi dell'Arrowverse. Intanto, dal set del series finale ci arrivano nuovi SPOILER su un importante ritorno e il debutto di un nuovo, attesissimo villain: guardiamo insieme le foto. Che Rick Cosnett a.k.a. Eddie Thawne avrebbe fatto nuovamente ritorno in The Flash era cosa ormai risaputa, ma le teorie su chi avrebbe interpretato in tal caso erano diverse. Tra queste, a quanto pare vedremo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 febbraio 2023) Arrivano le prime immagini daldella nona stagione di The, e si portano dietro une il debutto di un. The9 è appena iniziato, ma finirà in un batter d'occhio, portando a conclusione uno degli ultimi baluardi dell'Arrowverse. Intanto, dal set delci arrivano nuovisu un importantee il debutto di un nuovo, attesissimo: guardiamo insieme le. Che Rick Cosnett a.k.a. Eddie Thawne avrebbe fatto nuovamentein Theera cosa ormai risaputa, ma le teorie su chi avrebbe interpretato in tal caso erano diverse. Tra queste, a quanto pare vedremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kjtchensvnk : Gi sembra giusto che io abbia la tv nuova e non possa guardarmi The Flash perchè non va la linea?????????? ed ho due gio… - BernardFrazie18 : The Flash: Timeline Fan Film ¦Una produzione Cronenter Films - ArrowverseITA : #theflash: Lo showrunner #ericwallace svela che c'erano dei progetti per la stagione 10... - radiokemonia : Stai ascoltando: Secret Service-Flash In The Night La musica anni 80 solo su - wheretoclick : Ho appena visto S09 | E03 di The Flash (2014)! #TheFlash -