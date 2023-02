The Batman 2: cosa sappiamo sul sequel del film DC di Matt Reeves (Di domenica 26 febbraio 2023) Ecco tutto quello che sappiamo su The Batman 2: dalle dichiarazioni di Matt Reeves sul prossimo capitolo della saga, fino al futuro dello stesso franchise. Il sequel del reboot cinematografico dei film su Batman di Matt Reeves è ufficialmente in arrivo e, almeno secondo quanto rivelato finora dallo stesso regista, il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro in The Batman 2 sarà avvincente tanto quanto il primo capitolo della nuova trilogia DC, che è indubbiamente stato uno dei migliori film di supereroi del 2022. In passato, sia Pattinson che Reeves hanno più volte affermato di voler utilizzare i sequel al fine di presentare ai fan di questo nuovo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 febbraio 2023) Ecco tutto quello chesu The2: dalle dichiarazioni disul prossimo capitolo della saga, fino al futuro dello stesso franchise. Ildel reboot cinematografico deisudiè ufficialmente in arrivo e, almeno secondo quanto rivelato finora dallo stesso regista, il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro in The2 sarà avvincente tanto quanto il primo capitolo della nuova trilogia DC, che è indubbiamente stato uno dei miglioridi supereroi del 2022. In passato, sia Pattinson chehanno più volte affermato di voler utilizzare ial fine di presentare ai fan di questo nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComixArchive1 : Fumetti-70 e non solo...: Batman & The Joker: The Deadly Duo n. 4 - ReiKashino : RT @Helliot_Spencer: E dopo 'The Batman' sabato scorso ieri sera io ed Ariel ci siamo goduti l'altrettanto ottimo 'Ghostbusters: Legacy'. S… - Helliot_Spencer : E dopo 'The Batman' sabato scorso ieri sera io ed Ariel ci siamo goduti l'altrettanto ottimo 'Ghostbusters: Legacy'… - OfferteToste : ?? #BATMAN, THE BATARANG EDITION (2022) ?? A soli 29,99€ invece di ? 60,52€ (-50%) ?? - kitketzinha_ : Assisti the Batman finalmente e the mandalorian, amei -