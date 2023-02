Tennis: Wta Merida, Giorgi supera Siniakova ed è in finale (Di domenica 26 febbraio 2023) Merida, 26 feb. - (Adnkronos) - Con una prestazione solida e convincente Camila Giorgi si qualifica per la finale del torneo Wta 250 di Merida (cemento, montepremi 259.303 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive nella capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking Wta, batte per 7-5, 7-6 (7-2), in due ore ed undici minuti di partita, la ceca Katerina Siniakova, numero 47 del mondo e quarta favorita del seeding. “E' stato un match molto complicato ma sono felice di essere arrivata in finale -commenta a caldo l'azzurra, da inizio settimana beniamina del pubblico di casa, che ringrazia in spagnolo-. La differenza l'hanno fatta davvero pochi punti. E' stata una settimana molto buona ma sto già pensando a domani”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023), 26 feb. - (Adnkronos) - Con una prestazione solida e convincente Camilasi qualifica per ladel torneo Wta 250 di(cemento, montepremi 259.303 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive nella capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking Wta, batte per 7-5, 7-6 (7-2), in due ore ed undici minuti di partita, la ceca Katerina, numero 47 del mondo e quarta favorita del seeding. “E' stato un match molto complicato ma sono felice di essere arrivata in-commenta a caldo l'azzurra, da inizio settimana beniamina del pubblico di casa, che ringrazia in spagnolo-. La differenza l'hanno fatta davvero pochi punti. E' stata una settimana molto buona ma sto già pensando a domani”.

