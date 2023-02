Tennis, Sonego nel main draw al torneo di Dubai (Di domenica 26 febbraio 2023) Arnaldi e Passaro eliminati nel turno decisivo di qualificazione ROMA - Lorenzo Sonego unico azzurro al via nel tabellone principale del "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855. Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Arnaldi e Passaro eliminati nel turno decisivo di qualificazione ROMA - Lorenzounico azzurro al via nel tabellone principale del "Duty FreeChampionships" (ATP 500 - montepremi 2.855.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sinner traina l'Italia. Attesa per Berrettini, Musetti e Sonego: falsa partenza - corrierebologna : Imola, tra tennis-autodromo è ancora scontro. Il manager di Sonego: patti violati - Tennis_Ita : ATP Dubai, sorteggiato il tabellone: Sonego, unico italiano, pesca Huesler. Attesa per il ritorno di Djokovic - sportface2016 : #ATPDubai | Sorteggiato il tabellone principale: torna in campo Novak #Djokovic. #Sonego unico azzurro al via - Gazzetta_it : Sinner traina l'Italia. Attesa per Berrettini, Musetti e Sonego: falsa partenza -