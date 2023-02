Tennis | ATP Santiago 2023 | Riccardo Bonadio si qualifica per il tabellone principale

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Per la prima volta in carrierasi èto per ildi un torneo ATP. Il 29enne friulano ha superato l’ultimo turno dellezioni a, battendo l’argentino Renzo Olivo, numero 176 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Sicuramente un ottimo momento di forma per il nativo di San Vito al Tagliamento, che ha iniziato l’anno con una serie di buoni risultati. Quella contro Olivo è una vittoria importante, con l’azzurro che ha ottenuto buone percentuali al servizio, soprattutto con la prima (81% dei punti con questo colpo). Nel primo set si segue l’andamento dei servizi, fino al settimo gioco, quandoriesce ad ottenere il break che lo porta sul 4-3. ...