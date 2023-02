Ten Hag esaltato dalla stampa britannica: il suo United ha vinto la Carabao Cup (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Manchester United ha vinto la finale di Carabao Cup battendo il Newcastle 2-0. Di Casemiro e Rushford i gol che hanno permesso a Ten Hag di vincere il primo trofeo con i Red Devils. This is just the start. pic.twitter.com/mo8J2qlaQp — Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023 Una partita ad alti ritmi, azioni da una parte e dall’altra. Il pallino del gioco però ce l’ha principalmente il Newcastle che non riesce a trovare la via del gol. Lo fa lo United che sblocca la partita su calcio piazzato. Al 33? Casemiro si inserisce e insacca di testa il cross di Luke Shaw. Il sigillo finale lo mette il solito Rushford ma il suo tiro viene deviato e viene assegnato autogol a Botman. Seconda parte di stagione sensazionale per l’inglese. Il Newcastle ci prova a testa bassa. Impegna più volta De Gea, ci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Manchesterhala finale diCup battendo il Newcastle 2-0. Di Casemiro e Rushford i gol che hanno permesso a Ten Hag di vincere il primo trofeo con i Red Devils. This is just the start. pic.twitter.com/mo8J2qlaQp — Manchester(@ManUtd) February 26, 2023 Una partita ad alti ritmi, azioni da una parte e dall’altra. Il pallino del gioco però ce l’ha principalmente il Newcastle che non riesce a trovare la via del gol. Lo fa loche sblocca la partita su calcio piazzato. Al 33? Casemiro si inserisce e insacca di testa il cross di Luke Shaw. Il sigillo finale lo mette il solito Rushford ma il suo tiro viene deviato e viene assegnato autogol a Botman. Seconda parte di stagione sensazionale per l’inglese. Il Newcastle ci prova a testa bassa. Impegna più volta De Gea, ci ...

