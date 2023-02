Temptation Island, scambio di frecciatine social tra due ex protagoniste: “Stai serena che…” (Di domenica 26 febbraio 2023) Flavio Zerella e Roberta Mercurio sono state una delle coppie più discusse di Temptation Island. I due si separarono dopo numerosi problemi e Flavio intraprese una relazione con Nunzia Sansone, altra partecipante dell’edizione del docu reality allora in coppia con Arcangelo Bianco. Oggi Flavio e Nunzia sono genitori di una splendida bambina mentre Roberta ha ritrovato la felicità accanto al calciatore Luca Caldirola, che l’ha resa madre per la prima volta. Nonostante ciò nelle ultime ore Roberta e Nunzia si sono rese protagoniste di un botta e risposta social. Ieri Nunzia è intervenuta su Instagram con un lungo sfogo: Sono così tanto innamorata del mio compagno, di mia figlia, della mia famiglia. Già prima di conoscere Flavio non pensavo mai al mio passato, quando chiudo un capitolo non lo rileggo più, figuriamoci ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 febbraio 2023) Flavio Zerella e Roberta Mercurio sono state una delle coppie più discusse di. I due si separarono dopo numerosi problemi e Flavio intraprese una relazione con Nunzia Sansone, altra partecipante dell’edizione del docu reality allora in coppia con Arcangelo Bianco. Oggi Flavio e Nunzia sono genitori di una splendida bambina mentre Roberta ha ritrovato la felicità accanto al calciatore Luca Caldirola, che l’ha resa madre per la prima volta. Nonostante ciò nelle ultime ore Roberta e Nunzia si sono resedi un botta e risposta. Ieri Nunzia è intervenuta su Instagram con un lungo sfogo: Sono così tanto innamorata del mio compagno, di mia figlia, della mia famiglia. Già prima di conoscere Flavio non pensavo mai al mio passato, quando chiudo un capitolo non lo rileggo più, figuriamoci ...

