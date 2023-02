Tempesta di neve in California, 120.000 senza elettricita' (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono oltre 120.000 le case rimaste senza elettricita' nel sud ovest California dove da due giorni si sta abbattendo la piu' forte Tempesta di neve dal 1989. Rimane chiusa per ghiaccio anche l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono oltre 120.000 le case rimaste' nel sud ovestdove da due giorni si sta abbattendo la piu' fortedidal 1989. Rimane chiusa per ghiaccio anche l'...

