(Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del: dopo il successo della scorsa Stagione, dal prossimo giovedì 2 e fino al 26, sarà di nuovo in scena, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, la maschera amara e dissacrante di “” dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un imperdibile ritorno alle radici e un’occasione per riscoprire un classico delmusicale italiano. Sul palco, la splendida, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Teatro Sistina: dal 2 marzo 'Rugantino' con Serena Autieri e Michele La Ginestra - lykios10 : RT @Claudio28980934: @QLexPipiens Lui era quello del teatro Sistina che poteva rimanere aperto perché non era un teatro ma uno studio di re… - Claudio28980934 : @QLexPipiens Lui era quello del teatro Sistina che poteva rimanere aperto perché non era un teatro ma uno studio di… - SMSNEWSOFFICIAL : Teatro Sistina: dal 2 marzo “Rugantino” con Serena Autieri e Michele La Ginestra - _PuntoZip_ : Teatro Sistina - Dal 2 marzo 'Rugantino' con Serena Autieri e Michele La Ginestra -

... un giorno gli propose l'idea di 'fare nella hall deluna salotto dove ci si racconta'. '... quando su Rete 4 viene proposto il format, che aveva come cornice ilParioli di Roma, per poi ...... fondatore di VITA, ripercorrendo quei mesi di fine 1994, quando Maurizio Costanzo, scomparso oggi a 84 anni, lo volle ospite per tre serate al suo Show 'dalin Roma'. L'esposizione di ...

Teatro Sistina: torna "Rugantino" con Serena Autieri e Michele La ... The Walk of Fame Magazine

Roma, Teatro Sistina: “Il piccolo principe” – GBOPERA GBOPERA

Danzainfiera 2023: nel weekend le lezioni/audizioni per il prossimo ... The Walk of Fame Magazine

"Rugantino", Serena Autieri e Michele La Ginestra al Teatro Sistina RomaToday

Vanessa Incontrada al Sistina di Roma con 'Scusa sono in riunione...' Adnkronos

Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina: dopo il successo della scorsa Stagione, dal prossimo giovedì 2 e fino al 26 marzo, sarà di ...Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina: dopo il successo della scorsa Stagione, dal prossimo giovedì 2 e fino al 26 marzo, sarà di ...