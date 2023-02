Tardelli: «Inter ha rosa molto ampia, Champions League non un alibi» (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Inter di Simone Inzaghi perde per la seconda volta in due anni a Bologna, questa volta Riccardo Orsolini segna l’unico gol avversario. Marco Tardelli parla così del match su 90? Minuto con la Rai. FLOP – Marco Tardelli non assolve la prestazione dei nerazzurri contro il Bologna. L’ex calciatore commenta in questo modo la partita dell’Inter di quest’oggi: «L’Inter è una squadra di campioni. Ha una rosa molto ampia e non può avere l’alibi della Champions League. In questa stagione ci ha abituati a questi alti e bassi, deve recuperare Lukaku. Lui è un gran giocatore, deve recuperare fisicamente e fa più fatica ora a rientrare. Alterna partite belle ad altre meno». Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) L’di Simone Inzaghi perde per la seconda volta in due anni a Bologna, questa volta Riccardo Orsolini segna l’unico gol avversario. Marcoparla così del match su 90? Minuto con la Rai. FLOP – Marconon assolve la prestazione dei nerazzurri contro il Bologna. L’ex calciatore commenta in questo modo la partita dell’di quest’oggi: «L’è una squadra di campioni. Ha unae non può avere l’della. In questa stagione ci ha abituati a questi alti e bassi, deve recuperare Lukaku. Lui è un gran giocatore, deve recuperare fisicamente e fa più fatica ora a rientrare. Alterna partite belle ad altre meno».-News - Ultime ...

