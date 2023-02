Tale e Quale Show, Carlo Conti in lacrime per Maurizio Costanzo: “Amava questo programma, avremmo voluto fargli una grande standing ovation” (Di domenica 26 febbraio 2023) La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha stravolto anche i palinsesti tv: il piccolo schermo, che per tanti anni è stata la sua casa, gli sta dicendo addio con accorati omaggi. Tra questi c’è stato anche quello di Carlo Conti che, sabato sera, prima dell’inizio della puntata di Tale e Quale Show Sanremo, ha voluto mandare in onda un suo videomessaggio in cui, con gli occhi pieni di commozione, ha voluto spiegare che purtroppo la trasmissione era stata registrata tempo prima e che quindi per questo motivo non ci sarebbero stati riferimenti al grande Costanzo. “Amici e amiche buonasera. Tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) La notizia della morte diha stravolto anche i palinsesti tv: il piccolo schermo, che per tanti anni è stata la sua casa, gli sta dicendo addio con accorati omaggi. Tra questi c’è stato anche quello diche, sabato sera, prima dell’inizio della puntata diSanremo, hamandare in onda un suo videomessaggio in cui, con gli occhi pieni di commozione, haspiegare che purtroppo la trasmissione era stata registrata tempo prima e che quindi permotivo non ci sarebbero stati riferimenti al. “Amici e amiche buonasera. Tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... taleequaleshow : La felicità di Gilles Rocca dopo la vittoria di Tale e Quale Sanremo 2023 ?? Vi è piaciuto? ?? #taleequaleshow - fanpage : È stato Gilles Rocca a vincere lo speciale #taleequalesanremo , edizione 2023 con una imitazione di Francesco Gabb… - taleequaleshow : Le canzoni più belle della storia di Sanremo interpretate dai concorrenti più bravi di #taleequaleshow: il Festival… - antoniolampare8 : @57Attilio L'Italia ha votato per un cambiamento, ma questo cambiamento fino ad ora non c'è stato!...continua esatt… - paola897944491 : RT @WalMusic79: #Taleequaleshow ma dove sarebbe tale e quale a Gabbani? Mah! Zero obiettività di voti in questo programma! Per me doveva vi… -