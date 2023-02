Tajani, naufragio porti ad accordi Ue per bloccare le partenze (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – Questo naufragio “deve portare ad accordi con i paesi di partenza che deve fare tutta l’Ue, deve essere incrementato l’aiuto sapendo bene che i soldi non devono essere dati a dittatori o persone che li usano per fini non legati alla crescita. Bisogna fare accordi per bloccare le partenze e questo significa non solo controllare le frontiere marittime di questi Paesi”. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (foto), ospite a “Mezz’ora in più” su Rai Tre. “Spero che a livello europeo capiscano che non è un capriccio italiano”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – Questo“deve portare adcon i paesi di partenza che deve fare tutta l’Ue, deve essere incrementato l’aiuto sapendo bene che i soldi non devono essere dati a dittatori o persone che li usano per fini non legati alla crescita. Bisogna fareperlee questo significa non solo controllare le frontiere marittime di questi Paesi”. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto), ospite a “Mezz’ora in più” su Rai Tre. “Spero che a livello europeo capiscano che non è un capriccio italiano”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lbacci90 : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… - ninconanco62 : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… - giorgio_bozzo : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… - VengoDiMongo : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… - turidda75 : RT @fcancellato: Abbiamo portato la guerra in Medio Oriente Diamo miliardi alla Turchia perché si tenga i profughi Perseguitiamo chi soccor… -