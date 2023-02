Tagli e zero investimenti, la crisi la pagano i romani. Il sindaco cala la scure sui servizi sociali. Le opposizioni contro la Manovra capitolina (Di domenica 26 febbraio 2023) Gualtieri, durante la sua relazione sulla proposta di bilancio in Assemblea capitolina, si è detto soddisfatto del lavoro fatto. “Abbiamo presentato a dicembre un bilancio che scontava un quadro con un forte squilibrio ma che riusciva a mantenere servizi e a avviare politiche innovative”, ha spiegato, “ora spero che possiamo lavorare per migliorarlo insieme, così che sia operativo per il mese di marzo”. Pioggia di critiche Ma l’entusiasmo del primo cittadino è stato subito smorzato, prima dai sindacati, poi dalle opposizioni. I segretari generali della Cgil di Roma e del Lazio, della Cisl di Roma Capitale Rieti e della Uil del Lazio Natale Di Cola, Carlo Costantini e Alberto Civica si dicono preoccupati “per la tenuta servizi e per lo sviluppo città”. A loro avviso quello che è stato presentato è un “bilancio al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Gualtieri, durante la sua relazione sulla proposta di bilancio in Assemblea, si è detto soddisfatto del lavoro fatto. “Abbiamo presentato a dicembre un bilancio che scontava un quadro con un forte squilibrio ma che riusciva a manteneree a avviare politiche innovative”, ha spiegato, “ora spero che possiamo lavorare per migliorarlo insieme, così che sia operativo per il mese di marzo”. Pioggia di critiche Ma l’entusiasmo del primo cittadino è stato subito smorzato, prima dai sindacati, poi dalle. I segretari generali della Cgil di Roma e del Lazio, della Cisl di Roma Capitale Rieti e della Uil del Lazio Natale Di Cola, Carlo Costantini e Alberto Civica si dicono preoccupati “per la tenutae per lo sviluppo città”. A loro avviso quello che è stato presentato è un “bilancio al ...

