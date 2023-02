Tabellone Atp Marsiglia 2023: forfait Sinner, Hurkacz prima testa di serie (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Tabellone principale dell’ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio. forfait dell’ultima ora per Jannik Sinner, reduce dalle fatiche di Montpellier e Rotterdam. Il primo favorito del seeding è Hubert Hurkacz, che però non sta attraversando un gran periodo di forma. Oltre a Fils è presente anche un’altra delle giovani promesse francesi, ovvero Van Assche. COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Marsiglia 2023 FINALE (1) Hurkacz b. Bonzi 6-3 7-6(4) SEMIFINALI (1) Hurkacz b. Bublik 6-4 7-6(4) Bonzi b. (WC) Fils 6-4 6-4 QUARTI DI FINALE (1) Hurkacz b. M.Ymer 6-3 3-6 7-6(6) Bublik vs (4) Dimitrov 7-5 3-6 7-7(6) Bonzi b. (3) de Minaur 6-2 ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio.dell’ultima ora per Jannik, reduce dalle fatiche di Montpellier e Rotterdam. Il primo favorito del seeding è Hubert, che però non sta attraversando un gran periodo di forma. Oltre a Fils è presente anche un’altra delle giovani promesse francesi, ovvero Van Assche. COPERTURA TV MONTEPREMIATPFINALE (1)b. Bonzi 6-3 7-6(4) SEMIFINALI (1)b. Bublik 6-4 7-6(4) Bonzi b. (WC) Fils 6-4 6-4 QUARTI DI FINALE (1)b. M.Ymer 6-3 3-6 7-6(6) Bublik vs (4) Dimitrov 7-5 3-6 7-7(6) Bonzi b. (3) de Minaur 6-2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : ATP 500 Acalpulco e ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione - Tennis_Ita : ATP 500 Acapulco, il tabellone principale: Berrettini affronterà Alex Molcan all'esordio - Ubitennis : ATP Santiago, il tabellone: Musetti numero 1 del seeding. Al via anche Fognini e Cecchinato - Tomas1374 : RT @Ubitennis: ATP Acapulco, il tabellone: Alcaraz testa di serie numero 1. Al via anche Matteo Berrettini - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Acapulco, il tabellone: Alcaraz testa di serie numero 1. Al via anche Matteo Berrettini -