Szczesny può tornare a sorridere: il dato che mancava da due anni (Di domenica 26 febbraio 2023) Szczesny è un portiere di qualità, ma da un po’ di tempo non stava di certo vivendo un gran periodo e dopo due anni ha rotto la maledizione. Sostituire un fenomeno come Gianluigi Buffon non era assolutamente semplice, ma non ci sono dubbi sul fatto che Wojciech Szczesny possa essere considerato come uno dei più grandi portieri della storia bianconera. Le prestazioni dell’ex giocatore di Arsenal e Roma sono sempre state davvero di altissimo livello e hanno dato modo così bianconeri di poter avere un solido punto di riferimento in queste stagioni. La partita contro il Nantes è stata abbastanza tranquilla per il polacco, con Szczesny che ha dovuto intervenire solamente negli ultimi minuti, quando ormai non c’erano più dubbi su chi avrebbe vinto la partita. Questo però per fortuna gli ha ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 febbraio 2023)è un portiere di qualità, ma da un po’ di tempo non stava di certo vivendo un gran periodo e dopo dueha rotto la maledizione. Sostituire un fenomeno come Gianluigi Buffon non era assolutamente semplice, ma non ci sono dubbi sul fatto che Wojciechpossa essere considerato come uno dei più grandi portieri della storia bianconera. Le prestazioni dell’ex giocatore di Arsenal e Roma sono sempre state davvero di altissimo livello e hannomodo così bianconeri di poter avere un solido punto di riferimento in queste stagioni. La partita contro il Nantes è stata abbastanza tranquilla per il polacco, conche ha dovuto intervenire solamente negli ultimi minuti, quando ormai non c’erano più dubbi su chi avrebbe vinto la partita. Questo però per fortuna gli ha ...

