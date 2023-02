(Di domenica 26 febbraio 2023), dopo la brutta sconfitta del Sion dicontro il San Gallo scoppia la polemica: unbrucia la maglio dell’italiano Batosta del Sion nel campionato svizzero: la squadra del canton vallese viene sconfitta per 4-0 in casa contro il San Gallo e tra i tifosi scoppia la polemica e nel mirino c’è. Un gruppo tifosi hanno bruciato ladell’attaccante al termine dell’ennesima prova incolore. Per ora l’attaccante ex Inter e Milan ha realizzato solo 5 reti, tre su rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Svizzera, contestazioni a Balotelli: bruciata la maglia da un tifoso -

, dopo la brutta sconfitta del Sion di Balotelli contro il San Gallo scoppia la polemica: un tifoso brucia la maglio dell'italiano Batosta del Sion nel campionato svizzero: la squadra del ...Se la vittoria non sarà netta, si temonoe soprattutto reazioni violente da parte dei ... A distanza di decenni, ancora si scoprono in, Stati Uniti e altri paesi conti bancari ...

Svizzera, contestazioni a Balotelli: bruciata la maglia da un tifoso Calcio News 24

Balotelli, le contestazioni dei tifosi del Sion: "Suda o vai via”. Un ... Il Pallone Gonfiato

Sion, contestazione contro Balotelli: bruciata la maglia e cori 'Suda ... Calciomercato.com

Tragedia dell'Hotel Rigopiano, condannato il sindaco RSI.ch Informazione

Tragedia Hotel Rigopiano: assolti 25 imputati su 30 - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it

L'esperienza di Mario Balotelli in Svizzera con la maglia del Sion non sta andando come sperava l'ex attaccante di Milan e Inter: il suo Sion è in crisi ed è ora al penultimo posto in classifica dopo ...Cinque sole condanne - fra cui quella a 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, ma il ministero pubblico ne aveva chiesti più di 11 - e 25 assoluzioni comprese quelle dell'ex pre ...