Superbike oggi, GP Australia 2023: orari superpole race e gara-2, programma, tv, streaming TV8 e Sky (Di domenica 26 febbraio 2023) oggi, domenica 26 febbraio, assisteremo alla chiusura del weekend del primo round del Mondiale 2023 di Superbike. Sulla pista di Phillip Island, in Australia, andranno in scena warm-up, superpole race e gara-2 di questo appuntamento n.1 della stagione. Nella giornata di ieri Alvaro Bautista ha ottenuto il suo primo successo stagionale, imponendosi su pista bagnata davanti al nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e al turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Una prestazione molto convincente dello spagnolo che ha dato dimostrazione di saper guidare anche sotto la pioggia, sfruttando le eccellenti qualità della Ducati. Panigale V4R che potrebbe fare ulteriormente la differenza qualora il programma odierno si svolgesse su pista asciutta, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023), domenica 26 febbraio, assisteremo alla chiusura del weekend del primo round del Mondialedi. Sulla pista di Phillip Island, in, andranno in scena warm-up,-2 di questo appuntamento n.1 della stagione. Nella giornata di ieri Alvaro Bautista ha ottenuto il suo primo successo stagionale, imponendosi su pista bagnata davanti al nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e al turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Una prestazione molto convincente dello spagnolo che ha dato dimostrazione di saper guidare anche sotto la pia, sfruttando le eccellenti qualità della Ducati. Panigale V4R che potrebbe fare ulteriormente la differenza qualora ilodierno si svolgesse su pista asciutta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Superbike oggi, GP Australia 2023: orari superpole e gara - zazoomblog : Superbike oggi GP Australia 2023: orari superpole e gara-1 programma tv streaming TV8 e Sky - #Superbike #Australia… - gponedotcom : “Sono però riuscito a fare un passo avanti e non sono messo male come sembra. Per l’Europa avrò una sella più bassa… - Gazzetta_it : Supersportive targate: 10 moto prodotte dal 2010 a oggi - corsedimoto : TOPRAK RAZGATLIOGLU abbastanza felice del lavoro svolto oggi a Phillip Island, ma il pilota Yamaha va a caccia di u… -