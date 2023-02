Superbike, Michael Ruben Rinaldi: “Quest’inizio dà fiducia”. Andrea Locatelli: “Uno dei weekend migliori in SBK” (Di domenica 26 febbraio 2023) A dir poco positivo l’inizio di stagione in Superbike per la Ducati con la tripletta al Gran Premio d’Australia di Alvaro Bautista e due secondi posti (in Superpole Race e Gara-2) di Michael Ruben Rinaldi. Quest’ultimo ha saputo gestire perfettamente la potenza della moto, con un ritmo costante che gli ha permesso di raccogliere ottimi risultati. Conclude positivamente il GP australiano anche l’azzurro Andrea Locatelli (Yamaha), terzo nell’odierna Gara-2 e secondo in classifica piloti, alle spalle di un indomabile Bautista che ha chiaramente fatto capire di voler confermare a tutti i costi il titolo di Campione del Mondo. Ecco le parole di Rinaldi, rilasciate ai microfoni ufficiali della Superbike: “Oggi sono davvero contento. Sabato ero deluso dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) A dir poco positivo l’inizio di stagione inper la Ducati con la tripletta al Gran Premio d’Australia di Alvaro Bautista e due secondi posti (in Superpole Race e Gara-2) di. Quest’ultimo ha saputo gestire perfettamente la potenza della moto, con un ritmo costante che gli ha permesso di raccogliere ottimi risultati. Conclude positivamente il GP australiano anche l’azzurro(Yamaha), terzo nell’odierna Gara-2 e secondo in classifica piloti, alle spalle di un indomabile Bautista che ha chiaramente fatto capire di voler confermare a tutti i costi il titolo di Campione del Mondo. Ecco le parole di, rilasciate ai microfoni ufficiali della: “Oggi sono davvero contento. Sabato ero deluso dopo ...

