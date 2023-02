Superbike, Bautista domina anche gara-2 e cala il tris a Phillip Island! Sul podio Rinaldi e Locatelli (Di domenica 26 febbraio 2023) Secondo uno-due consecutivo di giornata a Phillip Island per il team ufficiale Ducati, con Alvaro Bautista che si impone anche in gara-2 davanti al compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi completando la tripletta in occasione del weekend del Gran Premio d’Australia 2023, valido come primo round stagionale del Mondiale Superbike. Il campione iridato in carica ha dominato l’ultima manche del fine settimana, partendo bene e martellando tempi inarrivabili per il resto della concorrenza su pista asciutta. Lo spagnolo della Rossa ha chiuso con 6? di margine sul teammate italiano Rinaldi, bravo a replicare la piazza d’onore della Superpole Race con una prestazione estremamente solida. Completa il podio la Yamaha di un altro ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Secondo uno-due consecutivo di giornata aIsland per il team ufficiale Ducati, con Alvaroche si imponein-2 davanti al compagno di squadra Michael Rubencompletando la tripletta in occasione del weekend del Gran Premio d’Australia 2023, valido come primo round stagionale del Mondiale. Il campione iridato in carica hato l’ultima mdel fine settimana, partendo bene e martellando tempi inarrivabili per il resto della concorrenza su pista asciutta. Lo spagnolo della Rossa ha chiuso con 6? di margine sul teammate italiano, bravo a replicare la piazza d’onore della Superpole Race con una prestazione estremamente solida. Completa illa Yamaha di un altro ...

