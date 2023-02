Superbike, Alvaro Bautista: “Feeling eccezionale con la moto, proviamo ad andare avanti così!” (Di domenica 26 febbraio 2023) Non poteva esserci inizio migliore di stagione per il Campione del Mondo in carica in Superbike, Alvaro Bautista: tripletta dello spagnolo nel Gran Premio d’Australia concluso nella mattinata italiana con Gara-2. Il pilota della Ducati ha mostrato tutta la sua superiorità aggiudicandosi Gara-1, Superpole Race e Gara-2. Impeccabile il fine settimana australiano per Bautista: grande forma, fiducia, Ducati sempre più una certezza in Superbike; insomma, ingredienti perfetti per un inizio di stagione strabiliante. L’intenzione di Bautista adesso è chiara: continuare così, che sia solo un punto di partenza. Di seguito, il commento post gara dello spagnolo, entusiasta per l’inizio di stagione semplicemente perfetto: “Penso sia il modo migliore per iniziare la stagione. Sono contento dal ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Non poteva esserci inizio migliore di stagione per il Campione del Mondo in carica in: tripletta dello spagnolo nel Gran Premio d’Australia concluso nella mattinata italiana con Gara-2. Il pilota della Ducati ha mostrato tutta la sua superiorità aggiudicandosi Gara-1, Superpole Race e Gara-2. Impeccabile il fine settimana australiano per: grande forma, fiducia, Ducati sempre più una certezza in; insomma, ingredienti perfetti per un inizio di stagione strabiliante. L’intenzione diadesso è chiara: continuare così, che sia solo un punto di partenza. Di seguito, il commento post gara dello spagnolo, entusiasta per l’inizio di stagione semplicemente perfetto: “Penso sia il modo migliore per iniziare la stagione. Sono contento dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Ducati sbanca Phillip Island in 3 campionati: tripletta di Alvaro Bautista nel #WorldSBK, doppietta di Nicolò Buleg… - gponedotcom : Trionfo Ducati in Australia, ma dietro ad Alvaro Bautista c'è tanta Italia fra i piloti. Il nostro vivaio nelle der… - GiovanniMeneguz : RT @AlessioPiana130: Ducati sbanca Phillip Island in 3 campionati: tripletta di Alvaro Bautista nel #WorldSBK, doppietta di Nicolò Bulega n… - sportetauto : - red_arrow19 : RT @AlessioPiana130: Ducati sbanca Phillip Island in 3 campionati: tripletta di Alvaro Bautista nel #WorldSBK, doppietta di Nicolò Bulega n… -