Superbike al via in Australia con la tripletta Bautista - Ducati (Di domenica 26 febbraio 2023) It Racing - Ducati), dopo il trionfo in gara 1, vince sia la Superpole Race che Gara 2 firmando la sua quinta tripletta nel WorldSBK precedendo il compagno di box Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) It Racing -), dopo il trionfo in gara 1, vince sia la Superpole Race che Gara 2 firmando la sua quintanel WorldSBK precedendo il compagno di box Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aMotoMio : Superbike Phillip Island orari TV: si abbassano le visiere! - ZerounoTv : Superbike al via in Australia con la tripletta Bautista-Ducati - Italpress : Superbike al via in Australia con la tripletta Bautista-Ducati - Italpress : Superbike al via in Australia con la tripletta Bautista-Ducati - infoitsport : LIVE Superbike, GP Australia 2023 in DIRETTA: tra poco il via di gara -