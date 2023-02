Superato il milione di voti Risultati attesi dopo le 22  

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Chiusi i seggi delle primarie del Partito Democratico. Lo stop al voto è scattato alle ore 20.00. Stando a quanto viene riferito da fonti dem, dalle 21 in poi cominceranno ad affluire i dati definitivi sull'affluenza. Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle primarie del Pd. "Molto probabile", dicono fonti della Commissione, che si supererà la soglia deldi votanti. Il Comitato Bonaccini Clima rilassato nel 'quartiere generale' di Stefano Bonaccini. In attesa di conoscere idelle primarie del Pd, la Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, si sta lentamente riempiendo di politici locali. Presenti consiglieri regionali e comunali e qualche dirigente di partito, sempre locale. Il presidente dell'Emilia Romagna è ancora a ...

L'affluenza alle primarie del Pd haquota 1di elettori: lo si apprende da fonti del partito. La sfida è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. La stima parziale della partecipazione alle 13 era di 600mila votanti. 'Un ...Il segretario uescente Enrico Letta prevede che venga 'ampiamente'il. Primarie Pd, i risultati 'Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di #Milano (4.497 voti). Schlein 68,8%...

