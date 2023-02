"Superata quota 30": Meloni fa il vuoto. Sondaggio, un clamoroso sorpasso (Di domenica 26 febbraio 2023) La maggioranza assoluta degli elettori scommette sulla lunga durata del governo di Giorgia Meloni. “Fino alla fine” della legislatura ha risposto il 51% degli intervistati da Demos per l'Atlante Politico di Repubblica spiegando il giudizio positivo nei confronti della coalizione che la premier. Il 53%, infatti, dà una valutazione favorevole nei confronti dell'esecutivo. Giorgia Meloni è anche il (la) leader di partito più apprezzato(a). Nei suoi confronti esprime fiducia il 58% degli intervistati. Quasi 20 punti sopra ad Antonio Tajani. E ancora di più rispetto agli altri. Per primo, Stefano Bonaccini e, quindi, Giuseppe Conte. Conte, in particolare, è il leader che perde consensi in misura maggiore: 10 punti percentuali. Insieme a Emma Bonino, alla guida di +Europa. Un soggetto politico con un peso elettorale ben più ridotto rispetto al M5S. Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) La maggioranza assoluta degli elettori scommette sulla lunga durata del governo di Giorgia. “Fino alla fine” della legislatura ha risposto il 51% degli intervistati da Demos per l'Atlante Politico di Repubblica spiegando il giudizio positivo nei confronti della coalizione che la premier. Il 53%, infatti, dà una valutazione favorevole nei confronti dell'esecutivo. Giorgiaè anche il (la) leader di partito più apprezzato(a). Nei suoi confronti esprime fiducia il 58% degli intervistati. Quasi 20 punti sopra ad Antonio Tajani. E ancora di più rispetto agli altri. Per primo, Stefano Bonaccini e, quindi, Giuseppe Conte. Conte, in particolare, è il leader che perde consensi in misura maggiore: 10 punti percentuali. Insieme a Emma Bonino, alla guida di +Europa. Un soggetto politico con un peso elettorale ben più ridotto rispetto al M5S. Giuseppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Future emissioni carbonio a 94 euro, quintuplicati in 3 anni. In settimana superata quota 100, per analisti trend p… - fisco24_info : Future emissioni carbonio a 94 euro, quintuplicati in 3 anni: In settimana superata quota 100, per analisti trend p… - RwondoNaples : Superata quota 700, grazie a tutti ?? - massimilianogr4 : RT @cinziaju: FATE GIRARE! Dopo 2 settimane sono stato aggiornato sulle disdette: la cifra fatta da @ClaudioZuliani 'è stata raggiunta e su… - domedigi : RT @cinziaju: FATE GIRARE! Dopo 2 settimane sono stato aggiornato sulle disdette: la cifra fatta da @ClaudioZuliani 'è stata raggiunta e su… -