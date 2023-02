Sul superbonus il governo bleffa | i crediti non si sono incagliati da soli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) IlMeloni nella gestione disastrosa dei bonus edilizi ha mostrato la sua franca attitudine post-democratica. Possiamo usare questa espressione in maniera specifica per indicare un nuovo stile di. Prima si decide in maniera fulminea, e poi a posteriori si apre la cauta possibilità di una modifica delle decisioni già operative. Di norma, soprattutto quando il provvedimento è di grande rilievo e impatta sulle sorti di decine di migliaia di famiglie ed imprese, ilprocede in maniera differente. Prima si discute, per evitare possibili errori e per raccogliere il contributo almeno della propria maggioranza, e poi si decide. L’autoritarismo meloniano è qualitativamente diverso: in poche ore si è deciso di chiudere i rubinetti fiscali e poi qualcuno ricomporrà i cocci. Naturalmente un’eventuale modifica sarà possibile ...