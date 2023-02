Suicida a 30 anni soffriva di dismorfismo | «Mi sento un mostro» Centro di cura sotto accusa | ci fu negligenza

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si è tolta la vita a 30. Dopo un lungo periodo in cui ha vissuto tormentata dalla sua immagine. Si considerava «un». E non ha retto. Charlotte Comer si...

a 30, soffriva di dismorfismo Colpita fin dall'adolescenza dal distrubo, Charlotte ha accumulato debiti consistenti per l'acquisto di vestiti che sapeva non avrebbe mai indossato e ha ...

"Possiamo continuare a nascondere la testa sotto la sabbia oppure guardare la realtà dei fatti: ogni anno in Italia ci sono circa 4.000 morti per suicidio, con una incidenza particolarmente grave tra ...A Taranto un detenuto di 50 anni detenuto è stato trovato morto nella sua cella in carcere. A darne notizia è il segretario regionale della Uil Pa Polizia penitenziaria Puglia, Stefano Caporizzi, spie ...