Successione: ora ci sono 3 fasi | Spieghiamole bene per evitare guai e perdere soldi (Di domenica 26 febbraio 2023) La Successione dei beni è una procedura molto delicata, con delle regole precise. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere soldi. Alla dipartita di qualcuno comincia la trafila burocratica per decidere della Successione. Questa è un'operazione amministrativa molto delicata, composta da diverse fasi che devono essere conosciute, altrimenti si rischia di perdere qualcosa lungo la strada. Successione dei beni, ecco come va fatta – IlovetradingSi cominci con il necessario chiarimento che non esiste una sola metodologia di Successione dei beni. Ce ne possono essere 3 tipi diversi: apertura del testamento, se il defunto ne ha lasciato uno; Successione legittima, nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcun ...

