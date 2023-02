Stupri | percosse | torture | nell’Iran in fiamme per le proteste | la vendetta degli ayatollah è contro le donne

Leggi su tpi

(Di domenica 26 febbraio 2023) Majid Reza Rahnavard aveva 23 anni ed è stato il primo manifestante iraniano a essere giustiziato, in pubblico il 12 dicembre scorso, per aver partecipato allescoppiate in Iran per l’uccisione di Mahsa Amini. Era stato condannato in un processo durato un giorno. La famiglia di Mohammad Mehdi Karami, impiccato sabato 7 gennaio, ha denunciato che non gli era stato permesso di scegliere un avvocato e che il legale assegnato loro non ha risposto alle chiamate. E non sono casi isolati. Secondo Hrna, l’agenzia di stampa dell’organizzazione no-profit iraniana Human Rights Activists, sono circa 20mila le persone arrestate in seguito alle, mentre Iran Human Rights riporta che almeno 100 accusati rischiano di essere condannati a morte e che sono stati privati del diritto di parlare con un proprio legale. Quattro sono già state uccise. I ...