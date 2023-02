Studio Deloitte - Per gli italiani l'elettrico costa ancora troppo (Di domenica 26 febbraio 2023) Gli italiani sono disposti ad acquistare un'auto elettrica, ma di fronte a una serie di problematiche infrastrutturali o economiche preferiscono puntare sull'ibrido. In particolare, secondo quanto emerge dal "Global Automotive Consumer Study 2023" condotto dalla Deloitte su un campione di oltre 26 mila consumatori di 24 Paesi, rimane stabile al 32% la quota di nostri connazionali intenzionata a puntare sulle ibride non ricaricabili (Hev) per il prossimo acquisto, mentre salgono dal 20 al 24% le ibridi alla spina (Phev). Limitata, seppure in aumento di due punti percentuali, la limitata propensione verso i veicoli a batteria: 11%. "I consumatori italiani stanno acquisendo sempre più interesse verso i motori elettrici, ma questi ultimi sono ancora concepiti come accessori e complementari a quelli alimentati dai ... Leggi su quattroruote (Di domenica 26 febbraio 2023) Glisono disposti ad acquistare un'auto elettrica, ma di fronte a una serie di problematiche infrastrutturali o economiche preferiscono puntare sull'ibrido. In particolare, secondo quanto emerge dal "Global Automotive Consumer Study 2023" condotto dallasu un campione di oltre 26 mila consumatori di 24 Paesi, rimane stabile al 32% la quota di nostri connazionali intenzionata a puntare sulle ibride non ricaricabili (Hev) per il prossimo acquisto, mentre salgono dal 20 al 24% le ibridi alla spina (Phev). Limitata, seppure in aumento di due punti percentuali, la limitata propensione verso i veicoli a batteria: 11%. "I consumatoristanno acquisendo sempre più interesse verso i motori elettrici, ma questi ultimi sonoconcepiti come accessori e complementari a quelli alimentati dai ...

